Für die Lebensversicherung rechnet das Institut für 2027 und 2028 mit einem realen Prämienwachstum von jeweils 2,1 Prozent, nachdem im laufenden Jahr ein Plus von geschätzt 1,4 Prozent erwartet wird. Treiber seien hier die Alterung der Bevölkerung, die steigenden Vorsorgevermögen und der Trend hin zu höheren Zinsen, die das Anlagegeschäft der Lebensversicherer begünstigen.