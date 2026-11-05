Im bedeutendsten Geschäft, der Schaden-Rückversicherung (P&C Re) konnte Swiss Re von einer unter den Erwartungen liegenden Belastung durch Naturkatastrophen aber auch von einem «soliden Anlageergebnis» profitieren. In der Leben-Rückversicherung (L&H Re) stieg der Gewinn mit einem Plus von 43 Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar sehr deutlich an, nachdem der Finanzkonzern im Vorjahr in der Sparte noch hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte.