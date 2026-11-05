Milde Hurrikan-Saison

Auch die schweren Hagelereignisse in der Schweiz und in Nachbarstaaten von Ende August hinterliessen Spuren in der Bilanz: Wie hoch die Belastungen für Swiss Re ausfielen, wollte der Finanzchef Anders Malmström an einer Medienkonferenz allerdings nicht sagen. Für die gesamte Versicherungsindustrie belaufen sich die Schäden aus dem Schweizer Hagelsturm laut den öffentlichen Schätzungen auf mehr als 1,7 Milliarden Franken.