Für die Erreichung der Jahresziele sieht sich Swiss Re mit dem Ergebnis gut unterwegs: Weiterhin will der Rückversicherer einen IFRS-Konzerngewinn von mehr als 3,6 Milliarden Dollar erreichen. Am Aktienmarkt kam das Ergebnis gut an, die Analysten sprachen von einem «starken Ergebnis». Die Swiss-Re-Aktie notierte am Nachmittag rund 3,8 Prozent im Plus.