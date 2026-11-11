Die Fluggesellschaft stoppte die Verbindung im März wegen der angespannten Lage im Nahen Osten. Gründe für die Flugplanänderungen waren die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Angriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, sowie gegen Israel.