Der Schritt ist keine Überraschung: Die Swiss-Spitze hatte schon mehrfach erklärt, die Zahl der Fremdmaschinen zurückfahren zu wollen, um wieder mehr selbst zu fliegen. Ob die Air Baltic dann noch weiter für die Swiss fliegen werde, könne er noch nicht sagen, hatte Finanzchef Dennis Weber im August bei der Publikation der Halbjahreszahlen gesagt.