Gewinn im zweiten Quartal unter Druck

Im April sei die Tankrechnung bereits um zwei Drittel höher ausgefallen als im März, was auch an mehr Flügen gelegen habe, erklärte Weber am Rande im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Der Kerosinbedarf für das laufende Jahr sei zu rund 80 Prozent abgesichert. Die restlichen 20 Prozent müsse man aber am Markt zukaufen. Zudem deckten die Absicherungen nicht den ganzen Anstieg der Kerosinpreise ab, derzeit seien es rund zwei Drittel, sagte der Finanzchef.