EU-Schutzmassnahmen gegen Stahlimporte

Auch neue Schutzmassnahmen der EU gegen Stahlimporte belasten das Geschäft. Die zollfreie Exportmenge für die Schweiz sei um rund 35 Prozent reduziert worden, sagte Koch. Das treffe vor allem den Standort in Luzern. Swiss Steel stehe mit der EU und der Schweizer Regierung in Kontakt. «Es besteht begründete Hoffnung auf eine Lösung», sagte der Konzernchef.