Zudem fliegt die Swiss häufiger nach Hamburg, Budapest und Bremen. Auch die Verbindung nach Ni¨ in Serbien werde neu während der gesamten Sommersaison bedient und die Frequenz von zwei auf drei Flüge pro Woche erhöht, hiess es weiter. Die Swiss baue ihr Angebot gezielt dort aus, «wo wir den grössten Mehrwert schaffen können», erklärte Konzernchef Jens Fehlinger.