Im Verkehrshaus soll die Maschine im Aussenraum vor der Luft- und Raumfahrthalle platziert werden. Der Innenraum des Flugzeugs soll auf vielfältige Art und Weise inszeniert werden, wie es in der Mitteilung heisst. Schon heute ist mit der Convair 990 «Coronado» ein ehemaliges vierstrahliges Langstreckenflugzeug der Swissair Teil der Ausstellung.