Der Fonds führte zudem laut den Angaben im ersten Semester eine Kapitalerhöhung im Umfang von 55,5 Millionen Franken durch. In Zusammenhang mit diesem Wachstumsschritt habe sich die Verwaltungskommission des Fonds per 1. Juli 2026 von 0,45 Prozent auf 0,40 Prozent reduziert.