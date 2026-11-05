In der Schweiz hat die Swisscom in den ersten neun Monaten 61 Millionen Franken eingespart. Damit ist der Konzern schon weit über das Sparziel für das Gesamtjahr in Höhe von über 50 Millionen Franken hinausgeschossen, wie die Swisscom am Donnerstag bekannt gab. Damit hat's sich dann allerdings: «Wir erwarten im vierten Quartal praktisch keine Einsparungen mehr in der Schweiz», sagte Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.