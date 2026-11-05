Damit fehlen nicht mehr viel zum Jahresziel von über 300 Millionen Euro. Wenn im Schlussquartal nochmals ähnlich viele Synergien herausschauen wie bisher im Quartalsdurchschnitt, dann würden rechnerisch rund 350 Millionen Euro erreicht und das Jahresziel deutlich übertroffen. Bei der Realisierung der Synergien sei man den Plänen voraus, sagte Aeschlimann, der allerdings die Jahresziele nicht erhöhen wollte.