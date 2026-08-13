Sunrise schon seit Jahren dort

Mit der eigenen Präsenz in Mediamarkt-Geschäften geht die Swisscom in die gleiche Richtung wie Sunrise: Die Nummer zwei im Schweizer Telekommarkt ist allerdings schon seit über zehn Jahren mit eigenen Verkaufsständen in allen Mediamarkt-Filialen vertreten, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Zudem ist Sunrise auch in den rund 170 Interdiscount-Geschäften mit eigenem Verkaufspersonal präsent. Darüber hinaus hat Sunrise über 100 eigene Shops.