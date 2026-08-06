In Italien verdiente die Swisscom ebenfalls mehr. Die Zusammenlegung der für 8 Milliarden Euro gekauften Vodafone Italia mit der Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb bescherte im ersten Halbjahr Synergien von 166 Millionen Euro. Das ist eine massive Steigerung gegenüber dem Vorjahressemester, als es lediglich 14 Millionen waren. Zudem will die Swisscom nicht mehr alle Preisschlachten in Italien mitmachen.