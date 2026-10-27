Der Gewinn des Breitband- und Festnetztests von «connect» sei eine Bestätigung dafür, dass Swisscom über das beste Netz verfüge, teilte der Telekomkonzern am Dienstag mit.
Demnach ist diese dies der sechste aufeinanderfolgende Sieg in dieser Wertung. Mit der höchsten je erreichten Punktzahl von 992 habe man nicht nur alle Anbieter in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich hinter sich gelassen.
In der Kategorie «nationale Anbieter» hat laut Swisscom zudem mit der Auszeichnung «überragend» ebenfalls der erste Platz resultiert.
cf/ra
(AWP)