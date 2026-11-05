Die Integration der für 8 Milliarden Euro gekauften Vodafone Italia verlaufe weiterhin nach Plan, erklärte die Swisscom weiter. In den ersten 9 Monaten beliefen sich die Synergien auf 265 Millionen Euro. Die Tochter Fastweb + Vodafone sei somit auf Kurs, das Synergieziel von über 300 Millionen Euro im Gesamtjahr 2026 zu erreichen.