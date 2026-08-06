Swisscom weist Vorwürfe zurück

Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann wies die Vorwürfe zurück. Das Bekenntnis der Swisscom zum Werkplatz Schweiz sei glasklar. Man habe knapp 15'000 Vollzeitstellen hierzulande. «Das sind weit über 90 Prozent der Mitarbeiter, die für das Schweizer Geschäft arbeiten. Die Schweiz ist der wichtigste Standort für die Swisscom und wird das weiterhin bleiben, auch wenn künftig noch 200 Beschäftigte in Portugal arbeiten», sagte Aeschlimann im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.