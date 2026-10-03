Die Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen nehme aber tendenziell ab, da die Rufnummern sehr schnell gewechselt würden, hiess es bei Salt. Die aktuellen Zahlen dazu liefert Sunrise: Zwischen Januar und August wurden mehr als 10 Millionen Anrufe aus dem Ausland markiert, bei denen der Verdacht bestand, dass eine Schweizer Rufnummer missbraucht oder vorgetäuscht wurde, wie das Unternehmen schrieb.