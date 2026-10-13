Das Bundesverwaltungsgericht hat der Swisscom im Glasfaserstreit mit der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) recht gegeben. Die Weko hatte der Swisscom eine Busse von 18,4 Millionen Franken aufgebrummt, weil sie die geänderte Bauweise des Glasfasernetzes für wettbewerbswidrig hielt. Die Swisscom hatte die Netzarchitektur auf nur noch eine Zuleitung von der Telefonzentrale bis zum Strassenschacht umgestellt. Die Weko hatte jedoch auf einen Ausbau mit einer Zuleitung für jeden Haushalt gepocht.