Die fast 100 Jahre alte Leitung hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden, wie Swissgrid in einer Mitteilung schrieb. Eine Begleitgruppe unter der Führung des Bundesamtes für Energie erarbeitete die aktuelle Empfehlung. Der empfohlene Korridor sieht weiterhin eine oberirdische Linienführung vor.