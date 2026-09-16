Die Anlagerendite ging im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings leicht auf 5,17 Prozent zurück, nachdem sie 2024/25 noch 6,38 Prozent betragen hatte, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Der Marktwert des Immobilienportfolios legte derweil insbesondere durch zwei Zukäufe in Zürich um 17,8 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken zu. Auch die Mieterträge erhöhten sich spürbar: Sie kletterten um 11,2 Prozent auf 54,9 Millionen Franken.