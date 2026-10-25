Zudem soll das Dienstleistungsangebot erweitert und die politische Schlagkraft gestärkt werden. «Indem wir unsere Kräfte bündeln, können wir unseren Mitgliedfirmen noch bessere Leistungen bieten und ihre Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit mit noch mehr Gewicht vertreten. Gerade in einem anspruchsvollen internationalen Umfeld braucht die Industrie eine starke gemeinsame Stimme», lässt sich Swissmechanic-Präsident Nicola Tettamanti zitieren.