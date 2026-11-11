Die Geschäftslage der MEM-KMU habe sich zuletzt zwar leicht verbessert. Die Auftragslage bleibe laut dem jüngsten Wirtschaftsbarometer aber die grösste Sorge der Unternehmen. Gleichzeitig gehöre der Fachkräftemangel weiterhin zu den wichtigsten Herausforderungen. «Für die Lohnrunde gilt es deshalb, den finanziellen Spielraum und den Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden abzuwägen», so der Verband.