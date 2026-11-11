Die Geschäftslage der MEM-KMU habe sich zuletzt zwar leicht verbessert. Die Auftragslage bleibe laut dem jüngsten Wirtschaftsbarometer aber die grösste Sorge der Unternehmen. Gleichzeitig gehöre der Fachkräftemangel weiterhin zu den wichtigsten Herausforderungen. «Für die Lohnrunde gilt es deshalb, den finanziellen Spielraum und den Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden abzuwägen», so der Verband.
Swissmechanic empfiehlt, bei der Lohnrunde neben der Auftrags- und Ertragslage auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und die individuelle Leistung zu berücksichtigen. Gezielte Lohnerhöhungen könnten insbesondere dazu dienen, qualifizierte Mitarbeitende zu halten und offene Stellen zu besetzen.
Mit einer Lohnerhöhung in der vom Verband empfohlenen Bandbreite dürfte die laufende Inflation in etwa ausgeglichen werden. Die durchschnittliche Teuerung für das ablaufende Jahr wird von Ökonomen ziemlich genau in diesem Bereich geschätzt. Die Schätzungen für das kommende Jahr liegen mit rund 1 Prozent eine Spur höher.
uh/to
(AWP)