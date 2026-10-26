Zwar habe die Swissmechanic-Delegiertenversammlung mit Mehrheitsentscheid einen positiven Grundsatzentscheid zum Fusionsprojekt gefällt. Zwei wichtige Regionalsektionen hätten sich aber dagegen ausgesprochen, begründete Swissmem den Verzicht. Zudem habe GIM als regionaler Verband in der Romandie die Übernahme der verhandelten Statuten und Verträge abgelehnt.