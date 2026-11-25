Swissmem: Groteske Vorwürfe

«Der Vorwurf der Währungsmanipulation klingt in den Ohren von Schweizer Industriefirmen grotesk. Solche unhaltbaren Argumente werden das bereits verlorene Vertrauen in die US-Handelspolitik weiter schwächen - im Sommer hatten 84 Prozent der Swissmem-Mitglieder in einer Umfrage kein oder wenig Vertrauen», schrieb Swissmem weiter.