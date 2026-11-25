Die Schweiz habe alle Industriezölle abgeschafft und kenne keine Industriepolitik mit Subventionen, die zu künstlichen industriellen Überkapazitäten führten. Im Gegenteil: Sie gehöre zu den Ländern mit den höchsten Produktionskosten.
«Der Vorwurf staatlich geförderter Überkapazitäten entbehrt jeglicher Grundlage», schrieb Swissmem.
Der Handelsüberschuss sei das Ergebnis von Innovation, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit, nicht von staatlicher Industriepolitik. Neue Zölle wären eine erhebliche Belastung. Sie würden Schweizer Produkte auf dem amerikanischen Markt verteuern und die Exportindustrie schwächen.
Swissmem: Groteske Vorwürfe
«Der Vorwurf der Währungsmanipulation klingt in den Ohren von Schweizer Industriefirmen grotesk. Solche unhaltbaren Argumente werden das bereits verlorene Vertrauen in die US-Handelspolitik weiter schwächen - im Sommer hatten 84 Prozent der Swissmem-Mitglieder in einer Umfrage kein oder wenig Vertrauen», schrieb Swissmem weiter.
Unabhängig vom Ausgang würden die neuen US-Zölle aber zusätzliche Unsicherheit schaffen. Das sei für die Schweizer Tech-Industrie eine schlechte Nachricht, erklärte Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher: «Die US-Zollpolitik ist und bleibt unberechenbar.»
Immerhin sieht Swissmem auch etwas Positives: «Die USA scheinen sich an die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent Importzoll auf Schweizer Produkte zu halten.» Das sei zu begrüssen, wenngleich jede Zollerhöhung der Schweizer Tech-Industrie schade.
«Wie es scheint, hat die EU-Konkurrenz damit keinen Vorteil gegenüber unseren Firmen mehr. Das ist gut, obwohl die Schweiz eigentlich einen tieferen Satz haben sollte», schrieb der Swissmem-Direktor weiter.
jb/mk
(AWP)