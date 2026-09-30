Die Eigentümer der Schweizer Nuklearanlagen hätten die gesetzlich vorgeschriebene Aktualisierung der in ihrer Verantwortung liegenden Kosten für Stilllegung und Entsorgung abgeschlossen. Swissnuclear hat im Auftrag der Eigentümer und gemeinsam mit den beteiligten Organisationen eine Kostenstudie erstellt und bei der Verwaltungskommission des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds eingereicht.