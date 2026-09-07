Künftig übernimmt Swissport während fünf Jahren exklusiv die Bodenabfertigung für Flynas an sämtlichen von der Fluggesellschaft bedienten Flughäfen in Saudi-Arabien. Gleichzeitig steigt Flynas mit 10 Prozent bei Swissport Saudi Arabia ein. Die Fluggesellschaft erhält zudem die Option, ihre Beteiligung später auf bis zu 20 Prozent auszubauen.