Der Flughafen-Dienstleister Swissport expandiert nach Kolumbien. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Giraldo Hermanos International SAS (GHI) unterzeichnet. Zum Kaufpreis und zur Höhe der Beteiligung machte Swissport keine Angaben.