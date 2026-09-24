Es liege auf der Hand, in Europa Fuss zu fassen mit einer Lösung, die in der Schweiz so erfolgreich ist, sagte Bürki zur «Handelszeitung» (online). «Die Schweiz ist ein interessanter Markt, aber sie ist auch ein kleiner Markt.» Erfolgen könnte die Expansion über Luxemburg, weil Swissquote dort bereits eine Tochter mit Banklizenz habe.