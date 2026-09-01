Während Europa einen extrem heissen Sommer hinter sich hat, meldet Australien gleichzeitig einen Winter mit Rekordtemperaturen: Die Bundesstaaten Victoria, News South Wales und Tasmanien hätten den wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1910 erlebt, teilte das nationale Wetteramt BoM mit. Landesweit lag die Durchschnittstemperatur demnach 1,45 Grad über dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990 - das ist der dritthöchste Wert für diese Jahreszeit überhaupt.