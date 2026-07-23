Der Dax-Konzern aus Holzminden habe ⁠eine entsprechende Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet, teilte ‌Symrise am Donnerstag mit. Zum ‌Kaufpreis sei ​Stillschweigen vereinbart worden. Der Abschluss des Deals sei für das dritte Quartal geplant. Floral Concept hat seinen Sitz in der ‌traditionellen Parfum-Region Grasse und ist auf die Verarbeitung von Rohstoffen wie Jasmin, Rose und ​Orangenblüte zu hochwertigen Duftstoffen ​spezialisiert.

Mit dem Zukauf reagiert ​Symrise auf die wachsende Nachfrage nach natürlichen ‌Inhaltsstoffen in der Parfümerie. Das 2002 gegründete französische Unternehmen soll mit dem bereits bestehenden ​Symrise-Geschäft ​für natürliche ⁠Düfte gebündelt werden. Damit schaffe ​der Konzern in ⁠Grasse ein eigenständiges Cluster für diesen ‌Bereich und entwickle sein Portfolio gezielt weiter, erklärte Symrise-Vorstand Michael Friede.

(Reuters)