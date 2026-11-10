Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise wechselt den Finanzchef aus. Martin Huber (56) übernehme die Position zum 1. April 2027, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Holzminden mit. Er verfüge über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung. Olaf Klinger (61) beende seine «erfolgreiche, elfjährige Amtszeit» zum 31. März. Darüber hinaus sei das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (56) als Präsident Taste, Nutrition & Health um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert worden, hiess es weiter./jha/he