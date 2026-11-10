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Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027
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Symrise tauscht Finanzchef aus - Martin Huber übernimmt Posten zum 1. April 2027
Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise wechselt den Finanzchef aus. Martin Huber (56) übernehme die Position zum 1. April 2027, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend in Holzminden mit. Er verfüge über mehr als 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung. Olaf Klinger (61) beende seine «erfolgreiche, elfjährige Amtszeit» zum 31. März. Darüber hinaus sei das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro (56) als Präsident Taste, Nutrition & Health um weitere vier Jahre bis zum 19. September 2031 verlängert worden, hiess es weiter./jha/he
10.11.2026 18:15
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