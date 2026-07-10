Der stabile Ausblick bringe die Erwartung von Fitch zum Ausdruck, dass die Verbindungen zwischen Syngenta und ihrer chinesisch kontrollierten Muttergesellschaft bestehen bleiben. Zudem wird erwartet, dass Syngenta weiterhin von einer hohen Wahrscheinlichkeit der Unterstützung durch die Muttergesellschaft profitieren wird, heisst es weiter.