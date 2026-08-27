Syngentas Umsatz mit Saatgut betrug im ersten Halbjahr 2,5 Milliarden Dollar, ein Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wichtigster Wachstumstreiber war Brasilien mit einem Umsatzplus von 18 Prozent, während er in Nordamerika um 13 Prozent zurückging. Syngenta erklärt dies mit dem Rückgang der Mais-Anbauflächen in den USA.