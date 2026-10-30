Der Rückgang resultierte primär aus der Reduktion des margenschwachen Getreidehandels in China und weiterer weniger profitabler Bereiche. Wird dieser Effekt ausgeklammert, ergab sich laut Syngenta beim Umsatz ein Plus von 1 Prozent. Die neu einführten Technologien etwa hätten überdurchschnittliche Preise eingebracht.