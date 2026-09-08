Das Biofungizid zielt laut den Angaben insbesondere auf die Bekämpfung von Septoria tritici und Gelbrost ab, zwei wichtige Pilzkrankheiten, die Weizen befallen. AXP20 zeichne sich durch einen neuartigen Wirkmechanismus aus, der die Sporenkeimung hemme und die natürlichen Abwehrkräfte der Pflanzen aktiviere. Die Substanz wurde 2025 von der EU zugelassen und erhielt 2026 die Marktzulassung in Frankreich.