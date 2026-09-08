Gewaltiger Grössensprung

Das Projekt wäre für Synhelion ein gewaltiger Grössensprung. Die seit 2024 betriebene Industrieanlage Dawn im deutschen Jülich produziert lediglich einige Tausend Liter Treibstoff pro Jahr. Synhelion will eine grössere Anlage in Jülich bauen und hat dazu Förderzusagen vom deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen erhalten.