Anwohner: «Unsere Kinder sind keine Terroristen»

Anwohner in der betroffenen Provinz Daraa wiesen Vorwürfe zurück, die Opfer seien in terroristische Aktivitäten verwickelt gewesen. «Wir sind Menschen dieses Landes, keine Terroristen», sagte ein Bewohner der Deutschen Presse-Agentur. Ein anderer Bewohner stellte die Fähigkeit des syrischen Staates infrage, seine Bürger zu schützen. «Wo ist unser Staat, und warum schützt er uns nicht? Wir sind ein souveränes Land», sagte er.