Einschränkungen bereits am Dienstag

Der Teilausfall hatte bereits am Dienstag zu Verspätungen und einzelnen Annullationen geführt, so der Flughafensprecher weiter. Aufgrund des Systemausfalls war es am Dienstag zu acht Landungen ausserhalb der Betriebszeiten nach 23.30 Uhr gekommen. Die letzte Landung erfolgte um 23.55 Uhr.