Zu einer Veränderung kommt es im Bereich Legal Assets. Dieser werde im Rahmen eines von seinem Gründer Olivier Maurice geführten Management-Buyouts aus der Gruppe herausgelöst und künftig als Hykra Capital SA eigenständig weitergeführt. Maurice und das Legal-Assets-Team wechseln in das neue Unternehmen, während Hykra die Zusammenarbeit mit Syz fortsetzen wird.