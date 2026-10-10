Es gehe nicht nur um das Überleben Taiwans, sondern auch darum, ob die internationale Gemeinschaft noch daran glaube, dass sich Gewalt nicht über Regeln hinwegsetzen dürfe, betonte der Chef der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). «Taiwan schätzt Frieden, doch wir werden unsere Freiheit nicht aufgeben», betonte er. Sein Land sei offen für Austausch, werde aber keine Unterordnung akzeptieren, sagte Lai.