Taiwan will angesichts des wachsenden Drucks aus China im kommenden Jahr so viel Geld wie nie zuvor für seine Verteidigung ausgeben. Der Gesamtbetrag aus regulärem Etat und Sonderhaushalten soll 2027 erstmals die Marke von einer Billion Taiwan-Dollar überschreiten und 1,1225 Billionen Taiwan-Dollar (etwa 30,4 Milliarden Euro) erreichen, wie Präsident Lai Ching-te bei Beratungen über den Haushaltsentwurf ankündigte.