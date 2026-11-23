Peking, das Taiwan für sich beansprucht und es an die Volksrepublik binden will, steht immer wieder im Verdacht, sich mit Desinformationskampagnen in Taiwans Politik einzumischen. Der Ausgang der Wahl könnte je nach Ergebnis auch Taiwans Verhältnis zu Festlandchina weiter beeinflussen. 2028 wählt Taiwan ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten./jon/DP/zb