Seltene Auslandsreise

Es ist Hsiaos dritte Europa-Reise seit dem Wahlsieg der DPP 2024. Zuvor war sie im März 2024 als designierte Vizepräsidentin in Prag und im November 2025 in Brüssel gewesen. In Prag hatten chinesische Agenten ihre Wagenkolonne laut Medienberichten verfolgt, wobei es fast zu einem Zusammenstoss gekommen war. Der tschechische Geheimdienst brachte den Vorfall später mit einer chinesischen Operation in Verbindung, die sich gegen Hsiao richtete und aus Überwachung und Einschüchterung bestand.