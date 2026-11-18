Euphorische Kritiken zum Videospiel «Grand Theft Auto VI» haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus von 6,4 Prozent beschert. Damit erholten sich die Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.