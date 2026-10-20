Vor dem Hauptgebäude des Tamedia-Verlags an der Zürcher Werdstrasse forderten die Medienschaffenden einen sofortigen Kündigungsstopp. Nach Angaben der Tamedia-Redaktionen, die zur Kundgebung aufriefen, waren insgesamt über 400 Tamedia-Angestellte, andere Medienschaffende sowie Leserinnen und Leser anwesend. Unterstützt wurden die Protestierenden auch vom Zürcher Stadtpräsidenten Raphael Golta (SP). In seiner Ansprache bezeichnete er sich als «Tagi-Kind», das auch heute noch jeden Morgen in dieser Zeitung lese, was in der Welt passiert.