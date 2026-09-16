Die neue Plattform Politbüro.ch ist seit Mittwoch online, wie das Medienhaus Tamedia mitteilte. Das Angebot richte sich an Personen, die Hintergründe und Zusammenhänge der Schweizer Politik besser verstehen wollten. Es ist nach einer Spiele-App das zweite neue Digitalprodukt des Unternehmens innerhalb von zwölf Monaten.