Die erneuten Kürzungen hätten «verheerende Folgen» für die Titel. Die betroffenen Redaktionen kritisieren auch den Einsatz von KI und Automatisierung. Diese Technologien könnten zwar nützlich sein, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, doch das Unternehmen nutze sie auch, «um den Menschen zu verdrängen». Zudem veröffentlichten die Zeitungen zunehmend Artikel, die nicht vor Ort recherchiert worden seien, einfache Übersetzungen oder Beiträge aus dem Ausland, die manchmal kaum auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt seien.