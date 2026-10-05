Um die publizistische Stärke zu erhalten und die Redaktion in die Zukunft zu führen, wolle sich Tamedia laufend erneuern, heisst es in der Mitteilung. Dazu sollen Aufgaben gebündelt, Administration reduziert und Prozesse vereinfacht und automatisiert werden. Zudem setze Tamedia auf den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz.